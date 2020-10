Roma: Raggi, riaperti giardini piazza Vittorio, ce ne prenderemo cura anche in prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo più di 20 anni i giardini di piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino, tornano a nuova vita e riaprono ai cittadini. Da oggi sono di nuovo aperti al pubblico. Lo ricorda in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che spiega: "I lavori di riqualificazione completati nei giorni scorsi, e coordinati dal dipartimento Simu, sono il frutto della passione e della competenza di architetti, ingegneri, restauratori e agronomi. Una vincente sinergia tra diverse professionalità con l’unico obiettivo di rendere nuovamente fruibili i giardini per cittadini e residenti del quartiere. Ci siamo riusciti: i nuovi giardini sono fantastici, lasciano senza fiato e ora potranno essere nuovamente apprezzati da tutti i romani. Abbiamo preservato e valorizzato il carattere esotico delle alberature presenti al loro interno - prosegue Raggi -, piantando centinaia di nuove essenze per arricchire ancor di più questo straordinario patrimonio arboreo a disposizione dell’intera città. Nei prossimi anni ce ne prenderemo cura con un nuovo programma di gestione e manutenzione per preservarne nel tempo bellezza e funzionalità. Saranno coinvolti anche il nostro Servizio giardini e il dipartimento Ambiente. Ma non ci limitiamo a questo. Potenzieremo i controlli sull’intera area: lo faremo attraverso l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza per il perimetro esterno, le zone interne e nei pressi della Casina Liberty, restaurata dalla Sovrintendenza capitolina. E ci saranno anche maggiori controlli da parte della Polizia locale". (segue) (Rer)