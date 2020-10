Roma: Raggi, riaperti giardini piazza Vittorio, ce ne prenderemo cura anche in prossimi anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giardini tornano a essere un luogo di relax e bellezza - sottolinea la sindaca di Roma -. Ci si potrà perdere nelle rinnovate atmosfere esotiche dell’originario percorso a forma di 8, sedersi sulle centinaia di nuove panchine installate lungo il tragitto, intrattenersi nelle aree giochi che abbiamo pensato sia per i più piccoli che per gli adulti, con canestri per il basket, tavoli di ping-pong, e anche uno spazio per giocare a scacchi. Tutta quest’area conserva al suo interno non solo un patrimonio botanico rilevante, ma anche una grande tradizione storica. Per questo la Sovrintendenza capitolina ha restaurato la fontana del Glauco, che dopo tanti anni è stata rimessa in funzione, la Porta Magica ricca di iscrizioni e mistero, i Trofei di Mario, resti di una fontana monumentale e di un ninfeo costruiti da Alessandro Severo. Grazie all’intervento di Acea li abbiamo valorizzati con nuovi impianti di illuminazione, che permettono di apprezzarne le bellezze durante le ore di buio. Il dipartimento Lavori pubblici - aggiunge Raggi - è intervenuto anche sugli impianti delle società dei pubblici servizi, che erano stati completamente abbandonati negli anni, predisponendoli per futuri eventi culturali. Abbiamo riqualificato tutto il sistema idraulico, di raccolta delle acque potenziando la rete idrica che alimenta le fontane e abbiamo ripristinato il sistema di irrigazione per il prato all’interno dei giardini". (segue) (Rer)