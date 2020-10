Roma: Raggi, riaperti giardini piazza Vittorio, ce ne prenderemo cura anche in prossimi anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre completavamo i lavori di riqualificazione, però, pensavamo anche al futuro. Quando le limitazioni dovute al Covid-19 termineranno - conclude la sindaca - e potremo nuovamente tornare a vivere appieno gli spazi pubblici, sarà possibile organizzare eventi culturali come rassegne cinematografiche, attività che coinvolgano le associazioni di quartiere, le comunità straniere e le scuole". Raggi infine ricorda che all’interno dei giardini "abbiamo dato vita al prezioso Albero dell’identità, un progetto eseguito in collaborazione con l’Istituto comprensivo Daniele Manin per valorizzare il carattere multietnico del rione Esquilino. Ogni bambino ha realizzato una foglia in ceramica sulla quale ha apposto il proprio nome, posizionandola all'interno di un mosaico". (Rer)