Covid: Giani su scontri Firenze, violenza contrastata da agenti, uniti per fronteggiare emergenza

- "La violenza di pochi facinorosi, chiaramente organizzati con volantini vigliaccamente anonimi, è stata contrastata da forze dell'ordine a cui va la nostra decisa e profonda vicinanza e solidarietà. Massimo rispetto verso lavoratori, imprese, attività che hanno forzatamente chiuso esercizi e limitato apertura a causa della pandemia, con essi sempre dialogo. Con loro i gruppuscoli di stasera, probabilmente venuti da fuori, non hanno niente a che fare". Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, commentando gli scontri avvenuti ieri sera. "I cittadini di Firenze e della Toscana - conclude - non si piegano certo alla violenza ma saranno uniti per fronteggiare insieme l'emergenza come il nostro popolo ha sempre fatto, con spirito di comunità, nei momenti più difficili della storia!".(Rin)