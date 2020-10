Roma: schiacciato dal suo trattore, grave un 66enne a Sant'Angelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 66 anni, per cause ancora da accertare, intorno alle 18 di ieri è rimasto schiacciato dal trattore con il quale stava svolgendo dei lavori in uno dei suoi campi a Sant'Angelo Romano, provincia della Capitale. Sul posto, un terreno che costeggia la strada provinciale Guidonia-Mentana, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Tivoli.(Rer)