Turchia: Smirne, sale a 25 morti e 804 feriti il bilancio del sisma

- Almeno 25 persone sono morte e altre 804 ferite nel sisma di magnitudo 6,6 che ieri ha colpito la provincia turca di Smirne, con epicentro nel Mar Egeo. Lo ha annunciato l’Autorità turca per la gestione dei disastri (Afad). La città di Smirne è stata quella più colpita, registrando la maggioranza delle vittime. Secondo il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, 435 persone stanno ricevendo cure, 25 si trovano in gravi condizioni in terapia intensiva, mentre altri nove feriti sono stati sottoposti a interventi chirurgici. In Grecia sono invece due i morti confermati dopo il terremoto, due adolescenti sull'isola di Samo. Citato dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, il ministro ha sottolineato che 364 feriti sono stati dimessi dagli ospedali, precisando che le squadre mediche e di soccorso hanno continuato a lavorare a Smirne per trovare eventuali dispersi e soccorrere le persone rimaste sotto le macerie. (segue) (Tua)