Turchia: Smirne, sale a 25 morti e 804 feriti il bilancio del sisma (2)

- Secondo l’Afad, sono state registrate almeno 389 scosse di assestamento, di cui le 33 più potenti intorno magnitudo 4,0. Le operazioni di ricerca e soccorso sono state completate in otto edifici a Smirne - la terza città della Turchia per popolazione - mentre i lavori continuano in altri nove stabili, secondo il ministro dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione Murat Kurum, il quale ha precisato che è già iniziato il lavoro di valutazione dei danni del sisma per edifici privati e pubblici. L’Afad ha rivelato che il terremoto è avvenuto alle 14:51 ora locale a una profondità di 16,54 chilometri al largo di Smirne. (segue) (Tua)