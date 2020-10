Proteste anti-Dpcm a Firenze: scontri tra manifestanti e polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lanci di bottiglie, molotov e lacrimogeni. E poi scontri con la polizia che ha risposto con diverse cariche per disperdere i manifestanti più violenti. E’ quanto accaduto ieri sera a Firenze, durante la manifestazione, nel cuore della città, contro il Dpcm del governo Conte e che si aggiunge alla scia di proteste già andate in scena a Milano, Napoli, Torino e Roma. Una manifestazione inizialmente pacifica che in poche ore però si è trasformata in guerriglia urbana. Durante i disordini è stato dato alle fiamme un cassonetto e una un’auto della polizia è stata danneggiata. Il bilancio dei fermati sarebbe di almeno una ventina di persone e alcuni agenti sarebbero rimasti feriti. Negozi e vetrine non hanno subito danni."Fa male al cuore vedere Firenze, la città che La Pira chiamava 'perla del mondo', messa sottosopra da vandali e teppisti. Sono al fianco delle forze dell’ordine e spero che i colpevoli siano identificati e puniti. Nessuno giustifichi questi criminali, nessuno", ha scritto su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, dopo i disordini di ieri. "Ci hanno fatto vivere una notte terribile e dolorosa a Firenze. Non è così che si manifestano le proprie ragioni, non è così che si dà voce alla sofferenza - ha commentato ieri il sindaco di Firenze, Dario Nardella. "È solo violenza fine a se stessa, gratuita. Chi sfregia Firenze deve pagare per quello che ha fatto"."La violenza di pochi facinorosi, chiaramente organizzati con volantini vigliaccamente anonimi, è stata contrastata da forze dell'ordine a cui va la nostra decisa e profonda vicinanza e solidarietà. Massimo rispetto verso lavoratori, imprese, attività che hanno forzatamente chiuso esercizi e limitato apertura a causa della pandemia, con essi sempre dialogo. Con loro i gruppuscoli di stasera, probabilmente venuti da fuori, non hanno niente a che fare". Questo il commento del presidente della Toscana, Eugenio Giani, sugli scontri avvenuti ieri sera. "I cittadini di Firenze e della Toscana - conclude - non si piegano certo alla violenza ma saranno uniti per fronteggiare insieme l'emergenza come il nostro popolo ha sempre fatto, con spirito di comunità, nei momenti più difficili della storia!".(Rin)