Germania: operativo da oggi il nuovo aeroporto di Berlino-Brandeburgo

- Con 14 anni di ritardo sull'inaugurazione originariamente prevista, il nuovo aeroporto di Berlino-Brandeburgo (Ber) diviene finalmente operativo a partire da oggi. Come annunciato da Aeroporti di Berlino-Brandeburgo (Fbb), l'operatore degli scali della capitale tedesca, l'Autorità per l'aviazione civile di Berlino e del Brandeburgo ha concesso a inizio ottobre il certificato di esercizio aeroportuale e l'autorizzazione ad avviare le operazioni. “Siamo stati in grado di dimostrare che l'intera struttura aeroportuale e l'attrezzatura installata soddisfano le specifiche e funzionano correttamente”, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di Fbb, Engelbert Luetke Daldrup. Secondo il dirigente, le ultime autorizzazioni certificano che il Ber è “pronto per operare nel rispetto di tutte le norme e regolamenti”. Con l'inaugurazione del Ber chiuderà l'aeroporto di Berlino-Tegel che, operativo dal 1960, vedrà l'ultimo volo decollare per Parigi l'8 novembre prossimo. Di proprietà del governo federale e dei Laender di Berlino e Brandeburgo, il nuovo aeroporto della capitale tedesca aprirà in netto ritardo a causa di errori nella progettazione e problemi tecnici. (Geb)