Elezioni parlamentari in Georgia, cittadini al voto nel contesto della pandemia di Covid

- Si tengono oggi le elezioni parlamentari in Georgia, un appuntamento che arriva nel pieno della seconda ondata di coronavirus in tutta Europa e con i dati sui contagi che salgono anche nel paese del Caucaso. Le autorità di Tbilisi hanno a più riprese rassicurato i cittadini sulla sicurezza di recarsi ai seggi per scegliere i rappresentanti della nuova legislatura georgiana, la decima nella storia recente del paese, dopo l'indipendenza raggiunta nel 1991. Il sistema elettorale, che avrebbe dovuto essere completamente proporzionale dopo le riforme discusse in questi anni al parlamento di Tbilisi, sarà invece di tipo misto, con 120 deputati scelti con liste di partito e altri 30 eletti in altrettanti distretti con l'uninominale. Si tratta di un "passo avanti" verso il proporzionale puro, frutto di un compromesso raggiunto solo lo scorso giugno fra il partito di governo Sogno georgiano e l'opposizione. Il parlamento aveva infatti rigettato la legge elettorale presentata nell'autunno 2019, scatenando proteste piuttosto forti in tutto il paese: l'esito di un difficile percorso negoziale è stato quindi quello che ha portato all'attuale sistema misto, che include anche delle modifiche alle soglie di sbarramento.Il blocco elettorale che dovesse ricevere meno del 40,54 per cento dei voti (equivalenti a meno di 76 seggi sui 150 del parlamento) nel voto proporzionale non potrà formare un governo da solo. Al contempo, una novità rispetto al passato, i partiti che riceveranno almeno l'un per cento dei voti potranno sedere nell'Assemblea nazionale georgiana. Sono 48 le formazioni politiche registrate per prendere parte alle elezioni, con due principali blocchi elettorali. I candidati per i 30 seggi uninominali sono invece 420. Dopo il voto si potrebbe dunque assistere a un potenziale allargamento della rappresentanza parlamentare a più formazioni, in un contesto in cui però l'attuale partito alla guida del paese, Sogno georgiano, pianifica di ottenere il 60 per cento circa dei consensi nelle elezioni odierne. Gli esponenti della formazione di governo hanno accusato "l'opposizione radicale" di fomentare disordini e tensioni nel paese, "perché non hanno alcuna possibilità di vincere le elezioni". Al contempo, Sogno georgiano rigetta qualsiasi prospettiva di cooperazione con altri partiti una volta che il parlamento sarà formato, ribadendo la volontà di costituire una maggioranza monocolore.Le accuse di Sogno georgiano sono rivolte in particolare al Movimento nazionale unito (Unm), i cui rappresentanti hanno a loro volta respinto le accuse e rigettato al mittente la responsabilità di voler esacerbare il clima nel paese. Sogno georgiano, secondo gli esponenti dell'Unm, è destinato a perdere le elezioni perché durante il suo governo si sono acuiti i problemi economici del paese. A condannare sia Sogno georgiano che l'Unm è il partito Georgia europea, altra formazione di opposizione, guidata da Davit Bakradze e Gigi Ugulava. Quest'ultimo ha accusato l'ex presidente e una volta alleato Mikheil Saakashvili di avere responsabilità uguali a quelle di Bidzina Ivanishvili, il fondatore di Sogno georgiano, nei problemi del paese e nel boicottaggio delle altre forze politiche in vista del voto. Il quadro generale è in ogni caso quello di un paese colpito negli ultimi mesi non solo dall'epidemia di coronavirus, ma anche dall'instabilità politica, con proteste di piazza piuttosto partecipate, e l'escalation di violenza nel Nagorno-Karabakh che coinvolge i due paesi vicini nel Caucaso, Armenia e Azerbaigian, verso cui Tbilisi cerca di avere una posizione equidistante.I sondaggi condotti finora forniscono esiti piuttosto differenti, pur indicando sostanzialmente un deciso vantaggio di Sogno georgiano, stimabile fra i 10 e i 20 punti percentuali sulla seconda formazione, l'Unm, dato fra il 17-18 per cento. Georgia europea potrebbe ambire a un massimo dell'8 per cento, stando alle rilevazioni demoscopiche, mentre il conto degli indecisi sembra superare il 30 per cento. Chiunque vincerà le elezioni sarà chiamato a rilanciare le prospettive della Georgia dal punto di vista economico e degli investimenti, oltre che proseguire nella lotta alla corruzione, tema sensibile per i partner internazionali quanto per gli elettori. (Rum)