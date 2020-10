Usa: sondaggio “Fox News”, vantaggio Biden su Trump scende da dieci a otto punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio di “Fox News” attribuisce al candidato democratico alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, Joe Biden, il 52 per cento dei consensi, contro il 44 per cento del presidente repubblicano uscente, Donald Trump. L’emittente sottolinea che il vantaggio è sceso di due punti, da dieci a otto rispetto all’inizio di ottobre (53 a 43 per cento). Dal sondaggio emerge anche che Trump è preferito dagli uomini bianchi (17 punti di vantaggio), dagli elettori delle aree rurali (+18 punti) e dai cristiani evangelici (+50). Biden, invece, è favorito dalle donne (17 per cento in più), in particolare quelle delle aree suburbane (+29), dagli ispanici (+18), dagli afroamericani (+66), dai giovani con meno di trent’anni di età (+32) e dagli anziani (+10).(Nys)