Francia: attacco Nizza, fermata una terza persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine francesi avrebbero fermato un terzo individuo in connessione all'attacco all'arma bianca avvenuto giovedì a Nizza. La persona in questione, secondo fonti giudiziarie riprese dai media locali, sarebbe stata fermata per un interrogatorio. Nell'attacco di Nizza sono rimaste uccise tre persone. Ieri il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drain, ha chiesto ai concittadini che vivono all'estero di usare la massima prudenza dopo l'attentato, sostenendo che gli interessi francesi sono minacciati "ovunque". "Il messaggio di allerta attentati è stato inviato ieri sera all'insieme dei nostri cittadini all'estero, qualunque siano i luoghi", ha detto il capo della diplomazia francese. (Frp)