Libano: Hezbollah, con vignette satiriche su Maometto Francia ha commesso un grave errore

- Il segretario generale del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha accusato le autorità francesi di aver commesso "un grave errore", in riferimento alla diffusione delle vignette sul profeta Maometto pubblicate dal settimanale satirico “Charlie Hebdo” e difese dal presidente francese Emmanuel Macron. "Sto parlando alle autorità francesi: nessuno vuole nuovi nemici o nuove battaglie. Dovete correggere l’enorme errore che avete fatto. Tornate alle origini, evitate ogni discordia”, ha dichiarato Nasrallah in un discorso televisivo in occasione della commemorazione della nascita del Profeta. "Invece di risolvere la crisi nata dalla pubblicazione delle vignette, le autorità francesi si sono lasciate trascinare insieme a tutta la Francia - e vogliono trascinare l'Europa - in una guerra contro islam e i musulmani per ragioni incomprensibili. È una guerra persa", ha aggiunto il segretario generale di Hezbollah. "I musulmani non possono sopportare alcuna offesa contro il Profeta. Proteggerlo è la massima priorità per i musulmani", ha dichiarato il leader sciita. “Le religioni e il sacro devono essere rispettati", ha dichiarato Nasrallah, secondo cui "la questione riguarda la libertà di espressione". Nel suo discorso, il leader di Hezbollah ha aggiunto: "Quando si tratta di Israele, la libertà di espressione si ferma. Ma quando si tratta di musulmani o Islam, la libertà di espressione deve essere totale". (segue) (Res)