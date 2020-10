Libano: Hezbollah, con vignette satiriche su Maometto Francia ha commesso un grave errore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso, Nasrallah ha condannato l'attacco a Nizza: "L'Islam rifiuta questo tipo di attacco, l'omicidio di persone innocenti. Qualsiasi atto simile sarà sempre condannato", ha aggiunto. Tuttavia, "le autorità francesi non devono attribuire la responsabilità di questo atto alla religione seguita dal suo autore". "Quando una persona commette un crimine, è l'uomo che deve essere punito. Quando un cristiano commette un crimine, si accetterebbe di rendere il cristianesimo responsabile di questo atto? Quando gli Stati Uniti hanno commesso i loro massacri nella regione, i musulmani hanno incolpato il cristianesimo?", ha dichiarato il leader sciita. “E’ giunta l’ora l'Occidente si assuma la sua parte di responsabilità. Ci sono gruppi guidati da un'ideologia takfirista (l’ideologia islamica degli esponenti dello Stato islaico) che questo Occidente ha sostenuto e ai quali ha fornito strutture in termini di politica, armi e finanziamenti, specialmente in Siria e Iraq", ha proseguito Nasrallah. (Res)