Covid: Raggi e Federalberghi scrivono a Conte e Zingaretti, hotel vuoti per asintomatici (2)

- Nella lettera, realizzata in accordo con Federalberghi Roma, si evidenzia che questa ipotesi di collaborazione sarebbe resa possibile dalle risorse che il governo destina straordinariamente alle imprese economiche in difficoltà e che, in questa evenienza, verrebbero assegnate agli alberghi impegnati nell'accoglienza di cittadini romani in isolamento fiduciario o quarantena. L'utilizzo di queste strutture permetterebbe di scongiurare il sovrappopolamento degli ospedali, dove talvolta le persone positive vengono ricoverate, seppur prive di particolari sintomatologie. Allo stesso tempo, questa azione sarebbe di sostegno alle imprese che oggi soffrono per la ripresa dei contagi e per la conseguente crisi del settore turistico. Inoltre, si suggerisce che l'ospitalità presso queste strutture possa essere associata all'assistenza medica delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) in modo da non gravare sui medici di famiglia e dando loro la possibilità di occuparsi di altri malati, a partire da quelli ordinari. (Com)