© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo, 32enne straniero residente in Italia, è stato fermato per un controllo dai poliziotti in via la Spezia angolo via Foligno a Roma e a suo carico sono emersi oltre che numerosi precedenti, anche un ordine di detenzione in regime di arresti domiciliari. Il 32enne è stato quindi arrestato per evasione.(Rer)