Usa: coronavirus, aumento di un milione di casi in due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno superato i nove milioni di casi di coronavirus, due settimane dopo aver raggiunto quota otto milioni: 9.047.637 è il dato aggiornato a oggi dalla Johns Hopkins University, dopo 100.233 nuovi casi di contagio registrati ieri, record assoluto di incremento giornaliero. I decessi collegati all’epidemia sono 229.708. Sono aumentati anche i casi gravi: i pazienti ricoverati in ospedale sono 46 mila, con un aumento del 50 per cento nel mese di ottobre. Tra gli Stati più colpiti ci sono il Michigan, la Carolina del Nord, l’Ohio, la Pennsylvania e il Wisconsin. Robert Redfield, direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), ha dichiarato che l’aumento dei casi sembra trainato da persone asintomatiche e giovani, appartenenti a una fascia di età compresa tra 12 e 30 anni. (Nys)