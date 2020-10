Nord Africa: Consiglio Sicurezza Onu proroga di un anno mandato Minurso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare di un anno il mandato della missione Minurso. Pur chiedendo la nomina di un nuovo Inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara, il Consiglio di sicurezza ha incoraggiato "la ripresa delle consultazioni tra il prossimo Inviato "e le parti interessate in questa controversia regionale*, vale a dire Marocco, Algeria, Mauritania e Polisario. Gli Stati Uniti si congratulano con il Consiglio per aver affermato il proprio sostegno alla Minurso con il rinnovo del mandato, pur condividendo la frustrazione dei membri del Consiglio per la mancanza di progressi sul fronte politico, compreso quello dell'assenza prolungata di un Inviato speciale. Washington ritiene che il piano di autonomia del Marocco "sia serio, credibile e realistico e rappresenti un potenziale approccio per soddisfare le aspirazioni del popolo del 'Sahara occidentale' a gestire i propri affari con pace e dignità", confermando ancora una volta la preminenza dell'iniziativa di autonomia marocchina per risolvere il conflitto intorno alla regione nordafricana. (Res)