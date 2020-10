Cile: Pinera condanna omicidio agente in Araucania e rivolge appello a "cessare violenze" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime ricostruzioni l'agente è rimasto ucciso da sconosciuti in quella che la stampa locale descrive come una "imboscata" e che il ministro degli Interni, Victor Perez, ha definito esplicitamente come un atto terrorista. L'agguato è stato sferrato questa mattina (ora locale) in prossimità della località di Padre Las Casas (Temuco) mentre l'agente si dirigeva a bordo di un veicolo ufficiale lungo la statale 5 di ritorno da un'operazione di sgombero. All'altezza del chilometro 682 l'automezzo dei carabineros sarebbe stato bloccato da una barricata di alberi in fiamme e attaccato con armi di grosso calibro da un gruppo di 10 persone incappucciate. "Spero che oggi non ci sia nessuno che non condanni un atto brutale come questo, un giovane che serviva il paese è stato assassinato con armi da guerra da terroristi assassini", ha dichiarato il ministro Perez alla stampa. (segue) (Abu)