Cile: Pinera condanna omicidio agente in Araucania e rivolge appello a "cessare violenze" (6)

- Lo sciopero dei camionisti era stato indetto a seguito di un precedente agguato avvenuto sabato 22 agosto in Araucania, sulla statale Q-122 nel quale un camion era stato investito da colpi d'arma da fuoco ed è stato incendiato ad opera di sconosciuti. In questo episodio una bambina di nove anni che viaggiava sull'automezzo era risultata gravemente ferita da un proiettile. Ad effettuare l'attacco sarebbero stati almeno quattro uomini incappucciati, vestiti con tute mimetiche e dotati di fucili. La regione dell'Araucania, oltre 500 chilometri a Sud della capitale, è storicamente al centro delle rivendicazioni della comunità indigena mapuche che si oppone in generale allo sfruttamento delle risorse della regione ad opera di compagnie private. La relazione di questa comunità indigena con lo stato centrale e le imprese che operano nel territorio è storicamente conflittuale. (segue) (Abu)