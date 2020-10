Business news: Bulgaria, notificato permesso a Eurohold di acquisire filiali di Cez Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per la tutela della concorrenza ha notificato ufficialmente a Eurohold Bulgaria Ad il permesso alla società di acquisire le filiali di Cez Group in Bulgaria, il distributore di energia elettrica per la parte nord occidentale della Bulgaria, compresa la capitale Sofia. Questo è quanto annunciato da Eurohold Bulgaria. L'autorizzazione all'acquisizione viene acquisita attraverso la società elettrica dell'Europa dell'Est, appositamente creata, Eastern European Electric Company B.V. (Eeec), controllata al 100 per cento da Eurohold. L'integrazione delle società del Gruppo Cez in Bulgaria nella struttura di Eurohold sarà sostenuta da un Consiglio di amministrazione per l'energia composto da esperti bulgari e internazionali: Gary Levsley, Dan Catalin Stanku e Georgi Mikov. L'attuale dirigenza di Cez Bulgaria manterrà le sue posizioni per garantire la continuità della gestione. "Vediamo l'accordo Cez come un passo verso l'ingresso nel business dell'energia e come un'opportunità per diversificare il nostro portafoglio", ha commentato Vasil Stefanov, Responsabile M&A di Eurohold Bulgaria. "Eurohold ha una solida esperienza nei mercati regolamentati e nell'acquisizione e integrazione di nuove società in vari settori. Negli ultimi 20 anni abbiamo effettuato circa 30 acquisizioni e abbiamo accumulato una significativa competenza", ha concluso Stefanov. (Seb)