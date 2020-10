Business news: Eurostat, nel secondo trimestre consumo famiglie -10,7 per cento in area euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020, il consumo reale pro capite delle famiglie è diminuito del 10,7 per cento nell'area euro, dopo un calo del 3,3 per cento nel trimestre precedente. Questo calo è il più elevato dall'inizio della serie storica nel 1999. Il reddito reale delle famiglie pro capite è diminuito nel secondo trimestre del 2020 del 3,2 per cento, dopo un aumento dello 0,5 per cento nel primo trimestre. Nell'Ue, il consumo reale pro capite delle famiglie è diminuito del 12,3 per cento nel secondo trimestre del 2020, dopo un calo del 3,2 per cento nel trimestre precedente. Questo calo è il più elevato dall'inizio delle serie storiche nel 1999. Il reddito reale delle famiglie pro capite è diminuito del 4,8 per cento nel secondo trimestre del 2020, dopo un aumento dello 0,5 per cento nel primo trimestre 2020. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. (Beb)