Business news: Deutsche Bank, utili per 482 milioni di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020, Deutsche Bank ha registrato un utile al lordo delle imposte pari a 482 milioni di euro, dopo la perdita per 687 milioni di euro nello stesso periodo del 2019. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che il risultato del maggiore istituto di credito tedesco supera nettamente le previsioni. Le stime davano, infatti, l'utile a 178 milioni di euro. Dedotto il pagamento degli interessi per le obbligazioni subordinate, l'utile nel terzo trimestre è di 182 milioni di euro. In termini di ricavi, Deutsche Bank ha superato le previsioni, con un aumento del 14 per cento a 5,9 miliardi di euro. I risultati sono dovuti in particolare all'espansione del settore investment banking. Dopo un utile ante imposte di 846 milioni di euro nei primi nove mesi del 2020, l'amministratore delegato Christian Sewing è fiducioso di poter mantenere la sua promessa di raggiungere tale obiettivo anche per l'intero anno. (Geb)