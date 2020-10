Business news: Francia, Teledyne pronta ad acquisire Photonis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statunitense Teledyne ha annunciato di aver ottenuto un "accordo di principio" per acquisire Photonis, gruppo francese specializzato nel settore optometrico per la Difesa e detenuta dal fondo Ardian, per 425 milioni di euro, il 15 per cento in meno rispetto al costo iniziale. "Abbiamo bisogno di finalizzare le formalità amministraive", ha detto Robert Mehrabian, presidente esecutivo di Teledyne, durante la presentazione dei risultati. Il dossier ha suscitato forti polemiche al Parlamento, dove in molti hanno protestato contro la cessione di un'azienda strategica per la difesa francese. "Siamo fiduciosi nel concludere le negoziazioni e annunciare l'acquisizione prima della fine dell'anno", ha detto Mehrabian. (Frp)