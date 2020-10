Business news: Germania, aspettative esportatori in calo a ottobre a 6,6 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre, le aspettative delle imprese esportatrici tedesche sono crollate a quota 6,6, con la perdita di 3,7 punti dal valore di 10,3 raggiunto a settembre, il massimo dal 2018. È quanto si apprende dal relativo indice pubblicato oggi dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, sulle aziende grava il drastico aumento dei contagi da coronavirus. Secondo l'Ifo, si prevede un calo delle esportazioni sia nell'industria alimentare e delle bevande sia in quella dell'abbigliamento. In particolare, è probabile che le preoccupazioni per nuove serrate volte a ridurre il numero di infezioni deprimano l'umore degli esportatori. I produttori di dispositivi elettronici e ottici sono meno preoccupati. In tale comparto, come nell'industria chimica, si prevede un aumento delle vendite all'estero. L'indicatore per il settore della chimica ha raggiunto il livello più alto dal dicembre del 2018. Nonostante il pessimismo, le aspettative di esportazione del settore manifatturiero rimangono ben al di sopra del minimo di aprile scorso, quando il dato precipitò a -49,2 punti. (Geb)