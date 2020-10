Business news: Germania, governo corregge in positivo previsioni economia, nel 2020 Pil in calo del 5,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e dell’Energia tedesco ha corretto in positivo le previsioni d’autunno sull’andamento dell’economia, che aveva pubblicato all’inizio di settembre scorso. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti del governo federale. Dovuto alla crisi del coronavirus, il declino del Pil nel 2020 è ora stimato al 5,5 per cento e non più al 5,8 per cento. Il dato rimane dunque inferiore al minimo storico del 2009, quando durante la crisi finanziaria il Pil della Germania perse il 5,7 per cento. Per il 2021, si prevede che l’economia tedesca sperimenti una crescita del 4,4 per cento, confermando il dato di settembre. Il Pil della Germania non dovrebbe tornare ai livelli precedenti alla crisi prima dell’inizio del 2022. (Geb)