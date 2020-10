© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 31 ottobre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 4019m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: anticiclone ben saldo, garanzia di tempo stabile e soleggiato su Valpadana e Alpi, peraltro con clima mite per il periodo. Sulla Liguria si rafforzano nubi basse marittime, con cieli molto nuvolosi. Sulla pianura piemontese formazione di nebbia tra notte e mattino. Venti deboli e in Liguria mare poco mosso o quasi calmo. (Rpi)