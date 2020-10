Perù: elezioni generali 2021, confermata presenza osservatori Osa, Ue e Carter Center (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nelle elezioni dell'11 aprile, i peruviani voteranno per eleggere il presidente del paese, due vicepresidenti, 130 membri del Congresso e cinque parlamentari andini per il periodo 2021-2026. Le autorità elettorali del Perù hanno stabilito che i deputati del parlamento in carica non potranno ricandidarsi alle elezioni generali in programma nel 2021. La risoluzione, pubblicata nel quotidiano governativo "El Peruano", afferma che le elezioni tenute nel 2020, dopo la dissoluzione del Congresso da parte del presidente Martin Vizcarra, sono state convocate non per iniziare una nuova legislatura ma per completare quella avviata nel 2016. La decisione si rifà all'articolo 90 della Costituzione, approvato nel referendum del 2018, che proibisce la rielezione immediata dei parlamentari.