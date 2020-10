Business news: Norvegia, Fondo sovrano fatica a trovare progetti di investimento su rinnovabili non quotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo sovrano norvegese ha difficoltà a trovare progetti di energia rinnovabile non quotati su cui investire, a causa del numero limitato e della forte concorrenza esistente. Lo ha affermato il nuovo amministratore delegato del Fondo norvegese, Nicolai Tangen, nel corso di un'audizione parlamentare. "Nella nostra esperienza finora, possiamo rilevare come ci siano molti investitori alla ricerca di questi progetti, motivo per cui il prezzo non è sempre così conveniente per noi", ha spiegato Tengen. "Questi investimenti sono soggetti agli stessi requisiti di rischio e rendimento degli altri investimenti del fondo. A breve termine, trovare progetti che soddisfino questi requisiti potrebbe essere impegnativo", ha aggiunto. Lo scorso marzo, il Fondo norvegese, il più grande al mondo, aveva reso noto di cercare investimenti per circa 100 miliardi di corone (9 miliardi di euro) tra il 2020 e il 2022 in progetti rinnovabili non quotati come parchi eolici e parchi solari, guardando prima al Nord America e all'Europa. Questa rimane la strategia del Fondo, ha detto oggi Tangen, nonostante la penuria di progetti, che "sono pochi e grandi, oltre a essere oggetto di notevole concorrenza. "Il fondo non si è ancora arreso", ha proseguito l'amministratore delegato. (Sts)