Business news: Transgaz, prestito da 75 milioni di euro per costruzione interconnessione Moldova-Romania

- La società romena Transgaz, che attraverso la sua controllata moldava Vestmoldtransgaz ha costruito il gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau, prenderà in prestito 75 milioni di euro dalla Banca Comerciala Romana, per finanziare due dei suoi progetti di investimento. Lo riferisce l'agenzia d'informazione "Mold-Street". Entrambi i progetti riguardano le interconnessioni del gas tra la Moldova e la Romania. Secondo un rapporto presentato alla Borsa di Bucarest, il prestito è destinato a finanziare il progetto di sviluppo del sistema di trasporto nazionale nel nord-est della Romania (Onesti-Gheraesti-Letcani) e per l'interconnessione del sistema di trasporto nazionale con il gasdotto internazionale Isaccea Fase II (Onesti - Silistea). La durata del contratto è di 13 anni. Il segmento Onesti-Gheraesti-Letcani è una componente del progetto di interconnessione del gas in Romania e Moldova. Se il segmento Ungheni-Chisinau è stato messo in funzione nell'agosto 2020, si prevede che Onesti-Gheraesti-Letcani entrerà in funzione nel 2021, sebbene inizialmente la scadenza fosse il 2017. (Rob)