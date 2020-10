© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero anglo-olandese Royal Dutch Shell ha registrato un utile netto di 415 milioni di euro nel terzo trimestre del 2020, in rialzo dopo le perdite conseguite nei tre mesi precedenti. I dati in crescita del periodo luglio-settembre, come reso noto dalla compagnia, sono stati sostenuti da prezzi del petrolio più stabili, dopo la crisi emersa per l'emergenza coronavirus. (Beb)