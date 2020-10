Business news:Spagna: Bbva, nel terzo trimestre utile da 1,1 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Bbva ha registrato un utile di 1,1 miliardi di euro nel terzo trimestre di quest'anno, il 79,7 per cento in più rispetto a quello precedente, anche se il risultato tra luglio ed agosto è stato inferiore del 6,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. "Questa buona performance è il risultato della forza dei nostri ricavi ricorrenti, dell'ottimo controllo dei costi e del significativo sforzo fatto nell'anticipare gli accantonamenti nella prima parte dell'anno", ha dichiarato in una nota l'amministratore delegato, Onur Genc. Nei primi nove mesi dell'anno, l'utile netto è stato di poco più di 2 miliardi di euro, il 36,6 per cento in meno su base annua, riducendo le perdite complessive dovute principalmente alle pandemia del coronavirus a 15 milioni di euro. (Spm)