Business news: Finlandia, compagnia aerea Finnair perde 167 milioni di euro in terzo trimestre 2020

- La compagnia aerea finlandese Finnair ha perso 167 milioni di euro da luglio a settembre di quest'anno poiché il numero di passeggeri è diminuito dell'89 per cento, a causa principalmente della pandemia di coronavirus. Ciò significa che i profitti sono diminuiti di circa 101 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche i ricavi della società durante il terzo trimestre sono diminuiti dell'89 percento, a 97,4 milioni di euro, rispetto agli 865 milioni di euro dello scorso anno. "La pandemia ha continuato ad avere un impatto pesante su Finnair durante il terzo trimestre", ha spiegato il direttore generale di Finnair, Topi Manner, come riferisce il comunicato stampa della società. "Le restrizioni di viaggio, particolarmente rigide in Finlandia, ci hanno portato a deviare dai nostri piani e abbiamo continuato a gestire una rete limitata per tutto il trimestre. Ciò si è riflesso nel numero di passeggeri, nel fatturato e nei risultati", ha aggiunto. (Sts)