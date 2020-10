Business news: Spagna, Sabadell annuncia taglio concordato di 2 mila dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Sabadell spagnola ha annunciato che nei prossimi giorni presenterà un piano di prepensionamento ed uscite concordate con i sindacati che riguarderà circa 2 mila dipendenti, pari al 15 per cento dell'organico complessivo. Fonti dell'istituto di credito consultate dal quotidiano "Cinco Dias", hanno motivato la decisione per la crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus e dalla necessità di provvedere ad un adeguamento dei costi. Quest'anno Sabadell ha chiuso circa 250 filiali, un numero che potrebbe essere aumentato nei prossimi mesi, e i tagli riguarderanno anche 900 impiegati dalla filiale britannica Tsb. Recentemente Goldman Sachs ha identificato Sabadell come la banca spagnola con il maggior potenziale di crescita in un rapporto che esamina tutte le possibili combinazioni tra 29 banche della zona euro. (Spm)