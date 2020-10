Business news: Spagna, tasso di disoccupazione aumentato del 10,5 per cento nel terzo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna la disoccupazione è aumentata di 355 mila unità nel terzo trimestre dell'anno, con un incremento del 10,5 per cento rispetto al trimestre precedente, mentre l'occupazione è cresciuta di 569.600 posti di lavoro (+3 per cento), secondo i dati dell'Indagine sulle forze di lavoro (Epa) pubblicata oggi dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine). L'aumento della disoccupazione nel periodo luglio-settembre è il più alto dal primo trimestre 2012, mentre la creazione di posti di lavoro con l'arrivo della "nuova normalità" ha stabilito un record e ha permesso di recuperare più della metà dei posti di lavoro persi nel trimestre precedente. L'Ine ha ricordato, tuttavia, che coloro che hanno beneficiato della cassa integrazione straordinaria (Erte) sono considerati occupati secondo la metodologia dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil). A fine settembre il numero totale dei disoccupati era pari a 3.722.900 e quello degli occupati a 19.176.900, un livello occupazionale simile a quello del primo trimestre 2018. (Spm)