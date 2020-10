Business news: Ungheria, deficit pubblico al 2,1 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit pubblico dell'Ungheria nel 2019 è stato di 985 miliardi di fiorini (2,7 miliardi di euro). Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica (Ksh) dopo una revisione dei dati. La lettura preliminare pubblicata in primavera parlava di un deficit di 958 miliardi di fiorini (2,6 miliardi di euro). Il dato percentuale passa dunque dal 2 al 2,1 per cento del Pil. Il Ksh richiama inoltre i dati della Banca nazionale dell'Ungheria (Nbh), che mostrano che il debito pubblico ha raggiunto a fine 2019 il valore di 31.078 miliardi di fiorini (85,1 miliardi di euro), equivalenti al 65,4 per cento del Pil. (Vap)