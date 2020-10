Business news: Spagna, coreana Hanwha crea Imagina Energia per guidare mercato eolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanwha Energy, divisione del gruppo coreano Hanwha, ha creato il marchio Imagina Energia con l'obiettivo di diventare il primo distributore di energia 100 per cento solare in Spagna con un investimento stimato nei prossimi anni di 1,5 miliardi di euro in progetti di autoconsumo, grandi impianti fotovoltaici e vendita al dettaglio. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, con la creazione di Imagina Energia si intende presentare un'offerta differenziata di prodotti, servizi e digitalizzazione per piccole e grandi aziende e offrirà anche soluzioni per il segmento domestico a partire dal primo semestre del prossimo anno. Il piano strategico, già in fase di attuazione, prevede lo sviluppo di impianti fotovoltaici con una capacità accumulata di 1GW. "Ci impegniamo a creare un nuovo modello di business che avvicini l'energia solare alle aziende e alle abitazioni, riducendo le barriere esistenti con soluzioni innovative e su misura e offrendo ai clienti risparmi reali fin dall'inizio", ha affermato il direttore generale di Imagina Energia, Santiago Chivite. (Spm)