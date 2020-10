Business news: Bosnia, ministero Finanze firma accordo con Bers per prestito di 30 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze bosniaco Vjekoslav Bevanda e la direttrice della Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) in Bosnia-Erzegovina, Manuela Nessl, hanno firmato oggi a Sarajevo un accordo per la concessione da parte dell'istituto europeo di un prestito di 30 milioni di euro. Secondo quanto riporta il sito "Klix", il prestito è destinato a sostenere l'Agenzia di assicurazione dei depositi (Aod) e il settore bancario nel paese. Il ministro Bevanda ha sottolineato l'importanza per la Bosnia-Erzegovina del fatto che i fondi vengono concessi in un periodo in cui il settore economico è colpito dalla pandemia. "Il settore finanziario è il pilastro di ogni economia e la sua stabilità è una priorità di ogni paese ", ha sottolineato il ministro Bevanda. Il rappresentante bosniaco ha poi osservato che la cooperazione con la Bers ha dato risultati in molti settori dell'economia del paese, aggiungendo che questo accordo è destinato a rafforzare il settore bancario nazionale. (Bos)