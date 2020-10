Business news: Francia, gruppo Lvmh concorda acquisizione Tiffany ad un costo minore del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Lvmh pagherà una cifra minore rispetto al previsto per l'acquisizione della compagnia statunitense Tiffany & Co. Le due società hanno infatti trovato un accordo per portare a termine uno degli affari più importanti di sempre nel settore del lusso. Il nuovo prezzo concordato sarà di 131,5 dollari ad azione, leggermente più basso rispetto ai 135 dollari precedentemente concordati. Il totale dell'operazione costerà a Lvmh (Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton) 15,8 miliardi di dollari complessivi (13,47 miliardi di euro), con un risparmio di almeno 425 milioni di dollari (362,5 milioni di euro). Gli altri termini dell'accordo, concordato lo scorso novembre, non dovrebbero essere cambiati, come affermato dai rappresentanti di Lvmh. (Frp)