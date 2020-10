Business news: Romania: tasso di disoccupazione scende al 5,2 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Romania è stato del 5,2 per cento a settembre 2020, ovvero 0,1 punti percentuali in meno rispetto al mese precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Sullo sfondo della graduale ripresa delle attività, attraverso l'allentamento scaglionato delle restrizioni imposte alla popolazione a fini preventivi, nell'ambito della pandemia Covid-19, il numero di disoccupati (età 15-74 anni) stimato per settembre 2020 è sceso a 471 mila persone, rispetto di 479 mila persone nel mese precedente. Tuttavia, il numero di disoccupati rimane al di sopra del valore registrato nello stesso mese dell'anno precedente (368 mila persone). Per genere, il tasso di disoccupazione degli uomini ha superato di 1,1 punti percentuali quello delle donne (i valori essendo 5,7 per cento per i maschi e 4,6 per cento per le femmine). Il tasso di disoccupazione rappresenta la quota dei disoccupati nella popolazione attiva. (Rob)