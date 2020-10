Business news: Portogallo, il prezzo delle case scende per la prima volta dopo cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta da settembre 2015, il prezzo di vendita delle case è diminuito nel Portogallo continentale. Ci sono voluti cinque anni - e sette mesi, da quando è stata dichiarata la pandemia Covid-19 - affinché i proprietari di case abbassassero i prezzi delle case che intendevano mettere sul mercato. È quanto si apprende dal quotidiano "Publico". A settembre 2020 gli indicatori hanno iniziato a segnalare un calo del 2,1 per cento, rispetto al mese precedente, "interrompendo il trend di stabilizzazione avvertito dall'inizio della pandemia", come riferisce Confidencial Imobiliario, nella nota in cui ha pubblicato il suo indice dei prezzi residenziali (Ipr). Questo indice segue l'evoluzione dei prezzi delle transazioni immobiliari, essendo calcolato sulla base dei dati riportati al Residential Information System (Sir), avviato nel 2007. Con i dati forniti dagli agenti immobiliari, Confidencial Imobiliario è in grado di comprendere il comportamento dei prezzi sul mercato. (Spm)