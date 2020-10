Business news: Volkswagen, risultato operativo nel terzo trimestre a 3,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020, il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen ha registrato un risultato operativo al lordo degli effetti speciali pari a 3,2 miliardi di euro, in diminuzione di 1,6 miliardi di euro dallo stesso periodo dello scorso anno. Il fatturato ha subito una flessione del 3,4 pere cento a 59, 4 miliardi di euro. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sottolineando che gli ultimi dati rappresentano sviluppi notevolmente positivi per l'azienda. Come l'intero settore automobilistico tedesco, da tempo in difficoltà, Volkswagen è stata infatti colpita gravemente dalla crisi del coronavirus. Nonostante i risultati del terzo trimestre, l'amministratore delegato Herbert Diess ha confermato le previsioni per il 2020. Consegne e fatturato vendite dovrebbero essere “notevolmente inferiori” ai livelli dello scorso anno. In termini di risultato operativo, ha avvertito Diess, Volkswagen continua ad aspettarsi “un grave calo”. Tuttavia, “il risultato sarà complessivamente positivo”. Da gennaio a settembre scorso, Volkswagen ha registrato un utile operativo di 2,4 miliardi di euro, ossia 12,4 miliardi di euro in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Il motivo principale di tale contrazione è stato il calo di circa il 19 per cento subito dalle consegne, che hanno raggiunto un totale di quasi 6,5 ​​milioni di veicoli. La liquidità netta di Volkswagen era di 24,8 miliardi di euro. (Geb)