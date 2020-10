Business news: Russia, inflazione nel 2021 si attesterà al 3,5-4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Russia dovrebbe attestarsi nel 2021 al livello del 3,5-4 per cento. Lo ha dichiarato il presidente della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, nel corso del forum Russia Calling, organizzato da Vtb Kapital. "Ora prevediamo un'inflazione per il prossimo anno al 3,5-4 per cento", ha dichiarato Nabiullina. L'allentamento della politica monetaria, attraverso il progressivo abbassamento del tasso di riferimento avviato a metà del 2019, ha contribuito a mantenere l'inflazione prossima all'obiettivo della banca centrale. "L'inflazione reagisce al tasso", ha sottolineato Nabiullina. La governatrice della Banca centrale ha osservato che la volatilità del tasso di cambio del rublo influenza in misura sempre minore l'inflazione. "Ora l'inflazione risponde meno alle fluttuazioni dei tassi di cambio e questo rappresenta un vantaggio nelle attuali condizioni. Tuttavia, esiste un coefficiente di riporto. Ora, secondo le nostre stime, è 0,05. Ma nel 2015 era tre volte superiore", ha riassunto Nabiullina. Nell'ultima riunione del consiglio di amministrazione, la Banca centrale ha deciso di mantenere il tasso di riferimento al 4,25 per cento, in attesa che si presentino le condizioni per una successiva riduzione. (Rum)