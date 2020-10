Business news: Heathrow superato dallo Charles de Gaulle per numero passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'aeroporto di Heathrow, John Holland-Kaye, ha annunciato una perdita del 58,7 per cento degli utili nei primi nove mesi del 2020, certificando il superamento da parte dell'aeroporto parigino Charles de Gaulle per numero di passeggeri in transito per la prima volta nella storia. Secondo Holland-Kaye, la ragione principale del superamento sarebbe dovuta alla scarsa reattività del governo britannico di introdurre un efficace programma di test rapidi all'arrivo nello scalo londinese, che ha di fatto ridotto drasticamente il numero di passeggeri e conseguentemente il numero di voli. Lo scalo ha registrato una diminuzione del numero di passeggeri dell'84 per cento se comparato allo stesso periodo del 2019. (Rel)