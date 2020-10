Business news: Russia, Duma approva legge di bilancio federale per il periodo 2021-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato russa ha adottato in prima lettura il progetto di legge sul bilancio federale per il 2021 e il periodo di programmazione 2022-2023. Le entrate del bilancio federale nel 2021 sono fissate per un importo di 18.800 miliardi di rubli (204,8 miliardi di euro al cambio attuale), mentre nel 2022 a 20.600 miliardi di rubli (224,4 miliardi di euro) e nel 2023 a 22.300 miliardi di rubli (243 miliardi di euro). Le spese di bilancio nel 2021 ammonteranno a 21.520 miliardi di rubli (234 miliardi di euro), nel 2022 a 21.880 miliardi di rubli (238,07 miliardi di euro), nel 2023 a 23,67 miliardi di rubli (257,55 miliardi di euro). Pertanto, il deficit di bilancio nel 2021 sarà al livello di 2.750 miliardi di rubli (29,9 miliardi di euro), nel 2022 di 1.250 miliardi di di rubli (13,6 miliardi di euro), nel 2023 di 1.410 miliardi di rubli (15,3 miliardi di euro). Per l'attuazione di progetti nazionali, scaturiti dal decreto di maggio del presidente della Federazione Russa, sono previsti 2.250 miliardi di rubli (24,4 miliardi di euro) nel 2021, 2.620 miliardi di rubli (28,5 miliardi di euro) nel 2022 e 2.790 miliardi di rubli (30,34 miliardi di euro) nel 2023. (Rum)