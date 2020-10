Artena: ordinanza, consigliere di minoranza “vende” il voto per non far cadere sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al capo 15 dell’ordinanza con cui i carabinieri di Colleferro hanno arrestato oggi 4 persone tra cui sindaco e assessore del comune di Artena e indagato altre 18 persone, entra in gioco anche l’opposizione ed in particolare un consigliere di minoranza che deve rispondere insieme al sindaco Angelino Felicetti del delitto di Corruzione. La procura di Velletri sostiene che i due si sarebbero accordati affinchè il consigliere di opposizione non votasse la mozione di sfiducia presentati il 21 dicembre 2018. Inoltre i due avrebbero sottoscritto “un patto di fine consiliatura”. Come controparte il consigliere avrebbe ottenuto la promessa di incarichi come consulente e nomina di direttore dei lavori per la realizzazione della fungaia ad Artena.(Rer)