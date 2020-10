© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:- Conferenza stampa di presentazione dell'applicazione di monitoraggio per il Covid. Sede della Protezione Civile del Comune di Frosinone, in piazzale Europa (ore 9:30)- Sit-in del comitato "No cassonetti stradali Colli Aniene IV Municipio" contro lo smantellamento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta. Piazza Ruini a Roma (ore 16)- Protesta del gruppo "Mascherine tricolori" contro un nuovo lockdown e per chiedere misure di sostegno alle imprese. Piazza Campo de' Fiori a Roma (ore 16) (Rer)