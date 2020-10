Usa: il co-fondatore di LinkedIn lancerà campagna online, il 3 novembre potremmo non sapere chi ha vinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario e co-fondatore di LinkedIn, lo statunitense, Reid Hoffman, uno dei maggiori donatori dei Democratici, ha annunciato che lancerà una campagna pubblicitaria digitale da un milione di dollari esortando gli elettori ad avere pazienza con i risultati elettorali, e a prepararsi a non conoscere nessun vincitore il 3 novembre, indipendentemente da ciò che "alcune persone" potrebbero dichiarare prematuramente via Twitter. Lo riporta il sito "Axios". L'annuncio di tre minuti, intitolato "Contiamo! Un musical patriottico", presenta la voce di Jim Parsons di "The Big Bang Theory" e della star di Broadway Barrett Doss. Lo spot apparirà su Facebook e si rivolgerà agli elettori di Arizona, Florida, Iowa, Michigan, North Carolina, Ohio, Pennsylvania e Wisconsin, alcuni degli Stati considerati più in bilico.(Nys)