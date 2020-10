Usa: coronavirus, Trump sposterà la festa di chiusura campagna alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi che probabilmente trasferirà la festa per le elezioni della sua campagna elettorale alla Casa Bianca o in un altro luogo se le restrizioni del coronavirus a Washington gli impediranno di tenere l'evento nel suo hotel di Pennsylvania Avenue. Lo riporta il sito "Politico". "Non abbiamo preso una decisione. Abbiamo alcune regole e regolamenti. Washington è chiusa. Il sindaco l'ha fatto chiudere", ha detto Trump ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. "Quindi abbiamo un hotel. Non so se è chiuso, se ti è permesso di usarlo o meno", ha continuato. Ma so che il sindaco ha fatto chiudere Washington E se è così, probabilmente resteremo qui o sceglieremo un altro posto. Penso che sia una follia. Washington D. è chiusa. Ve lo immaginate?" (Nys)