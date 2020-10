Coronavirus: Usa, superati i nove milioni di contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato la soglia dei nove milioni oggi, aumentando di un milione in due settimane, mentre il paese più colpito del mondo si trova ad affrontare una rinascita della pandemia in vista delle elezioni. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il precedente record di un milione di nuovi casi è stato registrato durante un'ondata di infezioni nei mesi di luglio e agosto, quando ci sono voluti 16 giorni. Ora il paese ha registrato oltre un milione di casi in 14 giorni senza alcun segno di rallentamento dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno registrato un record di 91.254 nuovi casi, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. In media, negli ultimi sette giorni sono stati segnalati oltre 77 mila casi al giorno, il doppio rispetto a due mesi fa. Le ospedalizzazioni di pazienti affetti da Covid-19 stanno raggiungendo il record in 21 Stati su 50. Anche i decessi sono in aumento, e hanno raggiunto quasi 230 mila. Per ogni 10 mila persone negli Stati Uniti sono stati segnalati oltre 272 casi di coronavirus e circa sette persone sono morte. In Europa ci sono stati 127 casi e quattro morti ogni 10 mila residenti. (Nys)